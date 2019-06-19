Son Dakika Haberleri: Pazar günü 10,5 milyon seçmen sandık başına gidecek
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Pazar günü 10,5 milyon seçmen sandık başına gidecek

1 saat önce

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

Pazar günü 10,5 milyon seçmen sandık başına gidecek, System.String[]
YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:03 
İstanbul, Ekonomi
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