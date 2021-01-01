Pazar günü Bursaray kullanacaklar dikkat - Son Dakika

Pazar günü Bursaray kullanacaklar dikkat
01.01.2021 00:08
BURULUAŞ, 3 Ocak Pazar günü yapılacak bakım yenileme çalışması sebebiyle Acemler-Kestel arası metro seferlerinin olmayacağını duyurdu.
BURULUAŞ, 3 Ocak Pazar günü yapılacak bakım yenileme çalışması sebebiyle Acemler- Kestel arası metro seferlerinin olmayacağını duyurdu.
BURULAŞ sosyal medya ve internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama da "3 Ocak 2021 Pazar günü 17.30'dan sonra yapılacak olan bakım yenileme çalışması sebebiyle Acemler - Kestel arası Bursa Ray seferleri çalışmayacak olup Acemler - Kestel İstasyonları arasında otobüs seferleri hizmet verecektir." denildi. - BURSA
Son Dakika Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Kısıtlamayı ihlal eden gençten gazetecilere pişkin soru: Yakışıklı çıkıyor muyum ağabey? Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti