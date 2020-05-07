Pazar günü dışarı çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara önemli uyarılar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Pazar günü dışarı çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara önemli uyarılar - Son Dakika Magazin

Pazar günü dışarı çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara önemli uyarılar

7 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid19 pandemisi ilan edilmesinin ardından Türkiye'de de ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde görüldü.

Pazar günü dışarı çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara önemli uyarılar, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid19 pandemisi ilan edilmesinin ardından Türkiye'de de ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde görüldü. 21 Mart'ta ise İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan kişilerin sokağa çıkması kısıtlandı. Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla da 65 yaş üstü nüfusun bu pazar günü 4 saat süreyle dışarı çıkabilmelerine imkan tanındı. Bu kararla kısıtlama getirilen 21 Mart'tan itibaren evde bulunan 65 yaş üstü nüfus, uzun bir sürenin ardından bu hafta sonu ilk kez sokağa çıkacak. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fak. Öğr. Üy. Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Servet Kayhan da uzunca bir süre evde geçirilen zamanın ardından dışarı çıkacak ileri yaştakilere önemli hatırlatma ve uyarılarda bulundu.


Prof. Dr. Servet Kayhan, 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamanın, Türkiye'de Covid 19'dan ölüm oranlarının diğer ülkelere göre daha düşük seyretmesinde önemli bir payı olduğunu belirterek hafta sonu dışarı çıkacak yaşlılar ve yakınları için tavsiyelerde bulundu.


"REFAKATÇİ OLMADAN ÇIKMAYIN"


Özellikle yürüme problemi bulunan ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin refakatçileri yanında olmadan dışarı çıkmamaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Servet Kayhan, eğer yalnız yaşıyorlarsa da 112, 155 ve 156 numaraları aranarak Vefa Sosyal Destek Gruplarından refakatçi desteği talep edilebileceğini hatırlattı. Covid 19'un solunum yolu ya da hasta kişilerin konuşur, öksürür ve hapşırırken çıkarttıkları damlacıklarla bulaştığını belirten Prof. Dr. Kayhan, "Bu nedenle sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü kişilerin mutlaka koruyucu maskelerini takmaları gerekiyor. Bu maskenin ağzı ve burnu çok iyi kavraması gerekiyor. Hasta kişilerin damlacıklarının bulaştığı materyallerden kaynaklı bulaş riskine karşı da mümkünse eldivenlerini de takmalarında fayda var" diye konuştu.


"GİZLİ TAŞIYICILARA DİKKAT"


Dışarı çıkıldığında en az 1,5 metre olan sosyal mesafenin mutlaka korunması uyarısını da yapan Prof. Dr. Servet Kayhan, "Ülkemizde her gün 2 bine yakın yeni hasta tespit ediliyor, bu da toplumumuzda şu anda virüs taşıyan kişilerin bulunduğunu gösteriyor. Sokakta maskesini takmamış hasta kişiler veya gizli taşıyıcı kişiler, dışarı çıkan yaşlılarımızın çevrelerinde olabilir. Bu yüzden dışarı çıkan vatandaşlarımızın sosyal mesafeye mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.


"KALP HASTALIKLARI VE ANİ DAMAR TIKANIKLIKLARI RİSKİ VAR"


Sokağa çıkacak yaşlıların sürekli kullandıkları ilaçları varsa dışarı çıkmadan önce almaları ya da yanlarında bulundurmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Kayhan, ayrıca hayati bir konu olarak uzun süre hareketsiz kalınmasının ardından yaşanabilecek kalp hastalıkları ve ani damar tıkanıklıkları risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Kayhan, "Bu yaş grubu bireylerde uzun süre evde hareketsiz kalmaya bağlı kalp ve damar problemleri riski yüksek olduğu için kendilerini birden yoğun bir hareketliliğe maruz bırakmamalarını, kademeli yürüyüş yaparak ara ara dinlenmelerini ve mutlaka yeterince sıvı almalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.


"KALABALIĞA GİRMEYİN, EVE YAKIN OLUN"


Prof. Dr. Servet Kayhan, pazar günü dışarı çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlar için diğer uyarılarını şöyle sıraladı: "Mümkün mertebe kalabalık ortamlarda bulunmamalarını öneririm. Yemek yeme işini de evde yapsalar daha iyi olur. Yanlarına sularını alabilirler. Uzun süre hareketsiz kalındığı için kaslarda erimeler olabilir, dışarı çıkmadan önce ve ardından yeniden evde kalınacak dönem de dahil olmak üzere gün içerisinde mümkünse yarım saat hafif egzersizler yapmalarını öneriyoruz. Toplu taşıma kullanımını da önermiyoruz. Ev çevresinde yürüyüş mesafesinde kalınmalı ve yürüyüş yapılabilecek alanlara gidilip dönülmeli."

Koronavirüs, Türkiye, Kayhan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:28 

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