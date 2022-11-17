İstiklal'i kana bulayan terörist ve gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar emniyetten çıkarıldı.

ZIRHLI ARAÇLAR EŞLİK ETTİ

Terör saldırısında caddeyi bombayı bırakan kadın terörist Alham Albashır ve olayla ilişkili olduğu değerlendirilen bazı şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirildi. Çok sayıda zanlı zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü. Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 49'u sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İFADESİNDE DÖKÜLDÜ

Saldırı gecesi saklandığı evde kıskıvrak gözaltına alınan Albashir, ifadesinde hain planının tüm detaylarını anlattı. Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.

"YUNANİSTAN'A GEÇMESİNİ SAĞLAYIN, YOKSA KAFASINA SIKIN"

PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında kadın bombacıyı Taksim'den kaçıran Ammar Jarkas'a, "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın. Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği öne sürüldü. Tespit edilen yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.