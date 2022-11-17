İstiklal'i kana bulayan terörist ve gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstiklal'i kana bulayan terörist ve gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

17.11.2022 09:14

Pazar günü İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının faili kadın terörist ve gözaltına alınan zanlılar emniyetteki ifadelerinin bitmesinin ardından zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar emniyetten çıkarıldı.

İstiklal bombacısı ve gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi

ZIRHLI ARAÇLAR EŞLİK ETTİ

Terör saldırısında caddeyi bombayı bırakan kadın terörist Alham Albashır ve olayla ilişkili olduğu değerlendirilen bazı şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirildi. Çok sayıda zanlı zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü. Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

İstiklal bombacısı ve gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 49'u sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İFADESİNDE DÖKÜLDÜ

Saldırı gecesi saklandığı evde kıskıvrak gözaltına alınan Albashir, ifadesinde hain planının tüm detaylarını anlattı. Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.

"YUNANİSTAN'A GEÇMESİNİ SAĞLAYIN, YOKSA KAFASINA SIKIN"

PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında kadın bombacıyı Taksim'den kaçıran Ammar Jarkas'a, "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın. Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği öne sürüldü. Tespit edilen yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.

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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı; 49 kişi adliyeye sevk edildi İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı; 49 kişi adliyeye sevk edildi İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır ve beraberindeki 48 kişi adliyeye sevk edildi İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır ve beraberindeki 48 kişi adliyeye sevk edildi

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal'i kana bulayan terörist ve gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal'i kana bulayan terörist ve gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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