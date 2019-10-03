Pazar günü sandık başına gidecek olan Kosovalılar işsizlikten şikayetçi

Enis TABAK, Prizren(DHA)- Kosova, pazar günü erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Siyasi partiler propagandalarını sürdürürken, işsizlik ve göçten şikayetçi olan Kosovalılar ise umutsuz görünüyor.

Kosova'da Pazar günü yapılacak olan erken genel seçimler öncesi, siyasi partiler seçim kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. 1999 yılında NATO'nun Sırbistan'a müdahalesiyle Birleşmiş Milletler (BM) denetimi altına giren Kosova'da, 4'ü erken, toplamda 7'nci kez genel seçimler yapılmış olacak.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Pazar günü yapılacak olan erken genel seçimde 1 milyon 739 bin 825 nüfuslu Kosova'da, 1 milyon 972 bin 466 kişinin oy kullanacağı duyurulmuştu. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'ne girmek için 20 siyasi parti ile 4 ittifak ve Kosovalı Türkleri temsilen tek Türk parti olan Kosova Demokratik Türk Partisi de (KDTP) seçimde yarışacak.

Kosova'da erken genel seçimler öncesi siyasi partiler kampanyalarını sürdürürken vatandaşlar ise pek umutlu değil. Seçim öncesi Kosovalı seçmen, işsizlik ve göçten şikayet ediyor. Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra ülkesi Kosova'ya dönen Onur Canhas, asgari ücretin 175 Euro olduğu Kosova'da gençlerin işsizlik yüzünden Batı ülkelerine kaçtıklarını söyledi. 20 yıldan bu yana ekonomik olarak hiçbir gelişmenin olmadığını belirten Canhas, seçimlerden pek bir beklentisinin olmadığını, siyasilerin yıllardır verdikleri vaatleri yerine getirmediklerini söyledi. Uzun yıllar esnaf olan Yunus Rada da, 20 yılda birçok kez seçimlerin yapılmasına rağmen verilen hiçbir vaadin yerine getirilmediğini ve halkın işsizlikten bunaldığını ifade etti. Üniversite öğrencisi Sera Çiçolar, seçimlerden hiçbir beklentisinin olmadığından söz ederken, eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin iş bulamamalarından bahsetti ve gençlerin mezun olduktan sonra yurt dışına gitmek istediklerini söyledi.

Emekli Raif Şamli de, 75 Euro emekli maaşla geçinemediklerini ve aldıkları maaşın ilaç masraflarını bile karşılamadığını söyledi. 50 bine yakın gözlemci tarafından izlenecek olan erken genel seçimlerde, Kosovalılar 895 seçim merkezinde oy kullanabilecek.