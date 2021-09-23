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PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ - Son Dakika

PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ

23.09.2021 09:48

ARDAHAN'a içme suyu sağlayan ana şebeke boru hattının, pazar günü kimliği belirsiz kişilerce parçalandığı tespit edildi.

ARDAHAN'a içme suyu sağlayan ana şebeke boru hattının, pazar günü kimliği belirsiz kişilerce parçalandığı tespit edildi. Sabotaj düzenlendiğini açıklayan Belediye Başkanı Faruk Demir, Bunun arkasında kesinlikle siyasi bir amaç yoktur çünkü bütün siyasi partilerimizle barış içinde, canla başla birlik, beraberlik içinde çalışıyoruz? dedi.

Ardahan'da, 19 Eylül'deki su kesintisinin nedeniyle ilgili belediye ekipleri, araştırma başlattı. Yapılan incelemede, Çataldere köyü sınırlarında, şehre içme suyu sağlayan ana şebeke boru hattının parçalandığı tespit edildi. Boru hattına sabotaj düzenlendiğini belirleyen ekipler, arızayı gidererek, kent merkezine ertesi gün yeniden su verilmesini sağladı. Kenti susuz bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

'BU YAPILAN VATAN HAİNLİĞİDİR'

Konu ile ilgili açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Eylül Pazar günü Çataldere köyü dediğimiz mevkide, şehrimizin şah damarı dediğimiz boru hattımıza saldırı gerçekleşti. Durumun ehemmiyeti daha ciddi boyutlardadır. Saldırının düzenlendiği hat, Ardahan şehir merkezindeki bütün mahallerimizi besleyen ana şebeke hattımızdır. Taşla sopayla kırılmayacak 300'lük PVC boru gördüğünüz gibi paramparça olmuş. Su hattının beton kapağı özellikle yerinden kaldırılmış, kilitleri kırılmış ve bu sabotaj gerçekleşmiştir. Yine bu saldırıdan birkaç gün öncesine kadar da su motorlarımızın olduğu kutuların kapakları ve kilitleri kırılmış, su depolarımızın kameraları tahrip edilmiş, su motorları durdurulup kabloları koparılmıştır. Bu yapılan vatan hainliğidir. Ardahan'a ve Ardahanlıya ihanettir dedi.

'BU SADECE BELEDİYENİN MESELESİ DEĞİL'

Sabotajın arkasında herhangi bir siyasal anlayışın olmadığını belirten Demir, şunları kaydetti

Bunun arkasında kesinlikle siyasi bir amaç yoktur çünkü bütün siyasi partilerimizle barış içinde, canla başla birlik, beraberlik içinde çalışıyoruz. Bu sadece Ardahan Belediyesi'nin meselesi değildir. Bu şehir hepimizin. Bu konu ciddidir, elzemdir ve en önemlisi de hayatidir. Bugün boruyu kıran yarın içme suyu hattımıza başka bir şey de katabilir. O yüzden sizlerin aracılığıyla bütün kamu kurumlarını göreve çağırıyoruz. Gerek kamu kurumlarını gerekse Ardahanlı hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizler bu arada konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunu yapanları adalete teslim edinceye kadar da mücadelemiz devam edecektir.

PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ
PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ
PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ
PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ
PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ
PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ
PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ
PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ

Faruk Demir, Ardahan, Eylül, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ - Son Dakika
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