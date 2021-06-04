Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde açılan dava sonrası yeniden belde olan Güney'de, 6 Haziran'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak. 8 adayın yarışacağı seçimde 1830 seçmen oy kullanacak. Seçim için 2 okulda 8 sandık kurulacak.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, 2012'de 6360 sayılı kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı kararı ile nüfusu 2 binden az olduğu için kapatıldı. Beldeden köy statüsüne geçen Güneyliler, komşu köy olan Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleşti. Ardından verilen hukuk mücadelesi sonucunda belde olma hakkını kazanan Güney'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılması kararı alındı.

Ayrıca, YSK'nın kararı doğrultusunda 6 Haziran'da Türkiye genelinde bazı bölgelerde muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri de yapılacak. Güney beldesinde yapılacak seçim ise o gün 700'den fazla bölgede gerçekleştirilecek tek belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi olacak. Bölge halkı pazar günü yapılacak seçimleri heyecanla beklemeye başladı.