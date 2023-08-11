Basra sıcakları geliyor! Meteoloji 4 ilimizi özellikle uyardı - Son Dakika
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Basra sıcakları geliyor! Meteoloji 4 ilimizi özellikle uyardı

Son Güncelleme: 11.08.2023 17:33

Pazar gününden itibaren yurdun güney, iç ve doğu bölgelerinde pazardan itibaren aşırı sıcaklar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa ve Batman'da termometreler 45 dereceyi görecek. Bu illerde ikamet eden vatandaşlarımız için "Öğlen saatlerinde dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor.

Pazar gününden itibaren başta Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normalinin çok üstünde seyreden "ekstrem" sıcaklıklar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa ve Batman'da hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜZERİNDE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

ÖĞLEN SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Yüksek sıcaklıklarla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunan uzmanlar, özellikle öğlen saatlerinde mecbur olunmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor

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Son Dakika Yaşam Basra sıcakları geliyor! Meteoloji 4 ilimizi özellikle uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basra sıcakları geliyor! Meteoloji 4 ilimizi özellikle uyardı - Son Dakika
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