Pazar-Hemşin kara yolundaki tehlike az eden kayalar temizleniyor - Son Dakika

Rize'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Pazar- Hemşin kara yolu çevresinde tehlike arz eden kayalar, dağcılar tarafından temizleniyor.

Karayolları ekipleri, Hemşin ilçesine bağlı Taşköprü mevkisinde dün sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Pazar-Hemşin kara yolunda çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2 endüstriyel dağcı, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan kara yoluna düşme riski olan kayaları kontrollü şekilde düşürüyor.

Öte yandan heyelan sonucu kapanan ve ulaşımın alternatif yoldan sağlandığı Pazar-Hemşin kara yolunun, çalışmaların tamamlanmasıyla yarın açılması planlanıyor.