Pazar hırsızlığı zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesi Büyükpazar yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Kızılırmak Mahallesi Büyükpazar yerinde son 1 ay içerisinde özellikle perşembe günleri vatandaşların alışveriş yaptıkları pazar çantaları çalınmaya başlandı. Yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından şahsın eşkalini belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, perşembe günleri ilçeye giriş çıkış yapan araçları da incelemeye aldı. Kent güvenlik sistemi kayıtlarında gördükleri özellikle perşembe günleri Bafra'ya sabah gelip akşam dönen bir otomobili tespit etti. Takibe alınan otomobilin sabah ilçeye giriş yapması üzerine pazar yerinde kamp kuran Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen ve daha önceden de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan A.G.(31) isimli şahsı gözaltına aldı. A.G.'nin Samsun'dan geldiği ve pazar yerinde vatandaşların pazar çantasını çaldıktan sonra geri döndüğü iddia edildi.



Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün pazar yerinde gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürülüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN