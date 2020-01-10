Pazar hırsızlığı zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pazar hırsızlığı zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Pazar hırsızlığı zanlısı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesi Büyükpazar yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Pazar hırsızlığı zanlısı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesi Büyükpazar yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Kızılırmak Mahallesi Büyükpazar yerinde son 1 ay içerisinde özellikle perşembe günleri vatandaşların alışveriş yaptıkları pazar çantaları çalınmaya başlandı. Yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından şahsın eşkalini belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, perşembe günleri ilçeye giriş çıkış yapan araçları da incelemeye aldı. Kent güvenlik sistemi kayıtlarında gördükleri özellikle perşembe günleri Bafra'ya sabah gelip akşam dönen bir otomobili tespit etti. Takibe alınan otomobilin sabah ilçeye giriş yapması üzerine pazar yerinde kamp kuran Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen ve daha önceden de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan A.G.(31) isimli şahsı gözaltına aldı. A.G.'nin Samsun'dan geldiği ve pazar yerinde vatandaşların pazar çantasını çaldıktan sonra geri döndüğü iddia edildi.


Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün pazar yerinde gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürülüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Asayiş Büro, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak
Tunceli'de kayıp gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:02 Edirne'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika Haber
20:00 BBC sunucusu Samira Ahmed, kuruma karşı açtığı eşit ücret davasını kazandı - Son Dakika Haber
19:56 Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen... - Son Dakika Haber
19:51 Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika Haber
19:51 Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı - Son Dakika Haber
19:05 Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 20:15:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazar hırsızlığı zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]