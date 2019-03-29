Son Dakika Haberleri: Pazar Kahvaltısına 3 Farklı Yumurta Tarifi Önerisi | Aşçılık Oyunları -3-

Pazar Kahvaltısına 3 Farklı Yumurta Tarifi Önerisi | Aşçılık Oyunları -3-

1 saat önce

Aşçılık oyunları devam ediyor!

Aşçılık oyunları devam ediyor! Bu sefer bizim ekibin yetenekli şefleri birbirleriyle yarıştı. Pazar kahvaltılarını şenlendirecek 3 harika yumurta tarifi yaptılar. Biz içlerinden ekipçe birincimizi seçtik. Sizin favoriniz hangisi, yorumlarınızı bekliyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:22 Kaynak: Youtube

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