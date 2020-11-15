Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı

15.11.2020 07:56

Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.

SİS VE PUS GÖRÜLEBİLİR

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Bazı illerde hava durumu:

BURSA: 15°C Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL: 15°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ: 16°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR: 19°C Parçalı bulutlu

ANTALYA: 25°C Parçalı bulutlu

ANKARA: 14°C Parçalı bulutlu

TRABZON: 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı

Karadeniz, Marmara, Trabzon, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı - Son Dakika


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