PAZAR PARASINI KAPKAÇÇIYA KAPTIRDI - Son Dakika

ANTALYA'da Zeliha T. pazara gitmek için evden çıktı. Kendisini takip eden kapkaççı Zeliha T.'nin içinde para olan çantasını ve telefonunu alarak kayıplara karıştı. Şoku üzerinden atamayan Zeliha T., polislere yaşadıklarını elleri titreyerek anlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 780 sokak üzerinde meydana geldi. Pazara gitmek için evden çıkan Zeliha T., sokakta yürürken arkasından yaklaşan bir kişi çantasını ve cep telefonunu alarak kaçtı. Kapkaççının peşinden bir süre koşan Zeliha T. daha sonra bir markete girerek yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri çevrede kapkaççıyı aradı ancak bulamadı. Şoku üzerinden atamayan Zeliha T., polislere yaşadıklarını elleri titreyerek anlattı.

Olaya balkondan tanıklık eden Eyüp İçtenyana, "Kadın hem akrabamız hem de aynı apartmanda oturuyoruz. Sanırım pazara gidiyormuş. Olayı balkonda gördüm. 17-18 yaşlarında şort giymiş biri, çantayı alıp gitti. Zeliha hanımın bağırma sesini duyduk. Bu arada çocuk kaçıyordu" dedi.

Polis kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.