Pazar parasıyla başladığı sporda, dünya 4'üncülüğüne ulaştı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, 2,5 yıl önce annesinden, "Okuldan kitap parası istiyorlar" diyerek, pazar parası olarak ayrılan 80 lirayı alıp, spor salonuna kaydolan Mahmut Koç (19), geçen yıl Romanya Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya 4'üncüsü oldu. Milli sporcu Koç, bugüne kadar 18 madalya kazandı.
Çardak ilçesinde yaşayan meslek lise mezunu Mahmut Koç, 2,5 yıl önce belediyenin açtığı spor salonuna üye olmak istedi. Maddi imkansızlar nedeniyle üye olamayan Koç, babasından istediği 80 lirayı alamayınca annesi Nuray Koç'a, "Okuldan 80 lira kitap parası istiyorlar" dedi. Anne Koç da pazar alışverişi için ayırdığı 80 lirayı oğluna verdi. Mahmut Koç, herkesten habersiz spor salonuna üye oldu. Bir süre sonra antrenör Hüseyin Aldı'nın önerisiyle bilek güreşi sporuna yönelen genç, 14 aylık eğitimin ardından Denizli'de düzenlenen yarışmaya katıldı. Ardından da Türkiye gelinde katıldığı yarışmalarda, çeşitli derecelerde 17 madalya kazandı.
Koç'un antrenörü Hüseyin Aldı da, "Spor salonuna gelince vücut geliştirmek için çalışıyordu. Benimle bilek güreşi yapmak istedi, yeneceğini sanıyordu. Ben kolaylıkla yendim, bu sırada bileklerini iyi kullandığı fark ettim ve bilek güreşine yönlendirdim" diye konuştu.