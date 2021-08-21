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Pazar sabahı deyince... - Son Dakika

Pazar sabahı deyince...

21.08.2021 07:41
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1) BOĞAZ MANZARALIÇırağan Palace Kempinski, İstanbulBoğaz'ın en güzel noktalarından birindeki Çırağan Palace Kempinski'de harika bir manzara eşliğinde pazar brunch'ı var. Çıtır çıtır pideleri ve çeşit çeşit peynirleriyle tam bir lezzet şöleni... Ebru Erke öneriyor.

1) BOĞAZ MANZARALI

Çırağan Palace Kempinski, İstanbul

Boğaz'ın en güzel noktalarından birindeki Çırağan Palace Kempinski'de harika bir manzara eşliğinde pazar brunch'ı var. Çıtır çıtır pideleri ve çeşit çeşit peynirleriyle tam bir lezzet şöleni... Ebru Erke öneriyor. 475 lira; (0212) 326 46 46

2) KIYMALI YA DA BEYAZ OMLET

Big Chef's Tarabya, İstanbul

Pazar sabahı deyince...

Big Chefs'in Tarabya şubesi Boğaz'ın tam kıyısında. Menüde kıymalı yumurtadan mücver benedict'e, yumurta beyazıyla hazırlanmış beyaz omletten granolaya pek çok farklı ürün var. Brunch'ta peynir, sucuk, simit ve pancake'ler servis ediliyor. Mehmet Yaşin'in önerisi... Serpme kahvaltı 119 lira; (0212) 262 70 70

3) VEGAN ALTERNATİFLER VAR

Ekşi Maya, Ankara

Pazar sabahı deyince...

Ankara'nın kahvaltı için ön plana çıkan mekanlarından Ekşi Maya oldukça zengin bir kahvaltı sunuyor. Ekmeklerin hepsi kendi üretimleri. Ebru Erke "Her şey çok doğal ve glütensiz, vegan alternatifler de var. Hem geleneksel hem çok modern" diyor. Serpme kahvaltı 124 lira; (0312) 457 40 43

4) KORU HAVASI

Mihrabat Korusu, İstanbul

Pazar sabahı deyince...

Anadolu Yakası'nın en güzel korularından biri... Kanlıca sırtlarındaki koru, Ortaköy sahili, Rumeli Hisarı ve İstinye Koyu'na kadar uzanan Boğaz manzarasıyla büyülüyor. Haftanın yedi günü serpme kahvaltıları var. Saffet Emre Tonguç burada mutlaka kahvaltı etmenizi öneriyor. Fiyatı 110 lira; (0216) 425 86 16

5) DOĞAYLA İÇ İÇE

Lavanda, İzmir

Ovacık'ın lezzet durağı Lavanda doğayla iç içe bir yer. Kahvaltı ve brunch sofralarındaki pastırmalı menemen, hindi füme çeşitleri, 'scrambled muffin'ler, Japon omleti, lavantalı ekmek, çilekli, nutella'lı, fındık ezmeli pancake'ler, 'Crepe Lavanda', süt reçeli gibi farklı lezzetleri denemeye değer... Teoman Hünal öneriyor. Serpme kahvaltı 120 lira; (0532) 179 07 07

6) HAFTA SONUNA ÖZEL

Divan Brasserie Bebek, İstanbul

Pazar sabahı deyince...

Füme somonlu 'Omega tabağı' veya kruvasanlı 'French style'... Farklı kahvaltı seçenekleri olan Divan Brasserie Bebek'te hafta sonları serpme kahvaltı sunuluyor, kişi başı 150 lira. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın. (0212) 263 29 73

7) POŞE YUMURTA FAVORİLERDEN

MSA'nın Restoranı, İstanbul

Sabancı Müzesi'nin içindeki restoran Teoman Hünal'ın önerisi... Kahvaltı tabağı (110 lira) sipariş ederseniz, poşe yumurta, fırın patates, füme kaburga, sote ıspanak ve burrata ile leziz bir kahvaltı yapabilirsiniz. 'Kızarmış brioche üzeri avokado ve poşe yumurta'ları (85 lira) çok seviliyor. Menüde pancake ve kruvasan da var. (0212) 323 30 30

8) YEŞİLLER İÇİNDE

Hidden House, İstanbul

Pazar sabahı deyince...

Güzel bahçesi tercih sebebi... Avokadolu poşe yumurtadan yumurtalı ekmeğe, kahvaltı salatasından serpme kahvaltıya pek çok seçenek mevcut. Serpme kahvaltısı 120 lira; (0212) 257 00 75

9) KÖY EVİ BAHÇESİNDE...

Asmalı Çardak, Muğla

Pazar sabahı deyince...

Bodrum'da eski bir köy evi bahçesinde, mandalina ve portakal ağaçları arasında, doğayla iç içe bir mekan Asmalı Çardak. Savaş Özbey "Pişileri ve reçelleri şahane" diyor. Serpme kahvaltısı 75 lira; (0533) 568 63 33

10) ÇEŞİT ÇEŞİT KRUVASAN

Brekkie Moda, İstanbul

Pazar sabahı deyince...

Avokadoludan jambonluya çeşit çeşit kruvasan sandviçleri var. Tereyağları Tire'den, reçelleri ev yapımı... Saffet Emre Tonguç öneriyor. Kruvasan tabağı 40-50 lira arası; (0216) 345 03 45

Pazar sabahı deyince...

Mehmet Yaşin, Big Chefs, İstanbul, Pazar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pazar sabahı deyince... - Son Dakika Magazin


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