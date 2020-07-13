Pazar tatilinde hizmet peşinde koşuyor - Son Dakika

Pazar tatilinde hizmet peşinde koşuyor

- Pazar tatilinde hizmet peşinde koşuyor Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Pazar günleri gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri sürdürüp Zaralıların taleplerini yerinde dinleyerek sorunları yerinde inceliyor Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Pazar günleri gerçekleştirdiği mahalle...

- Pazar tatilinde hizmet peşinde koşuyor "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Pazar günleri gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri sürdürüp Zaralıların taleplerini yerinde dinleyerek sorunları yerinde inceliyor SİVAS - Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Pazar günleri gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri sürdürüp Zaralıların taleplerini yerinde dinleyerek sorunları yerinde inceliyor. Bir çok kişi genelde Pazar günlerinde dinlenmeyi tercih ederken Zara'nın genç belediye başkanı Fatih Çelik, Pazar günleri gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyor. Çelik, son olarak Şehitler Mahallesini ziyaret edip mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi, mahalledeki sıkıntıları yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Abdulkadir Sazak, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli birlikteliğinde mahallede incelemeler yapan Çelik, zaman zaman vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çelik eksikleri yerinde görmeyi amaçladıklarını belirtip "Mahalle gezilerimiz, temel hizmetlerimiz anlayışıyla yola çıktık. Birlikte yönetim anlayışını 31 Mart öncesinde beyan etmiştik. Dolayısıyla mahallelerimizdeki eksikliklerimizi, mahalle muhtarlarımızla tespit ediyoruz. Bugün itibariyle 7 mahallemizi bitirdik. Çalışmalarımız mahallelerimizde devam ediyor" dedi. Şehitler Mahalle Muhtarı Abdulkadir Sazak ise, "Başkanımıza teşekkür ediyorum, mahallemizin sorunlarını yerinde görerek tespit ettik. Çözümlerini yazdık, planlarını yaptık" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı

"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil

Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler

Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor

Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu

İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk

Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi

Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü

"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı

Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti

Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada

Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek

Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış