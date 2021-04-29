Pazar tezgahına 'tam kapanma' ayarı - Son Dakika

Pazar tezgahına 'tam kapanma' ayarı

SAKARYA - 17 günlük 'tam kapanma' öncesi Sakarya'da meyve-sebzeler halden pazara ortalama 1-2 lira zamla geldi. Yasak öncesi son alışverişini yapan vatandaş, zamma tepki gösterirken esnaf ise, "Marketler açıkken kapanmak istemiyoruz" diye çağrı yaptı.

Bugün başlayacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi Sakarya'da çarşı, pazar tıklım tıklım doldu. Kentin en işlek alışveriş alanları insanla dolup taştı. Kısıtlama öncesi son alışverişini yapmak üzere Adapazarı Katlı Pazar'a gelen vatandaşlar, poşetlerini doldurmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Bu sırada, Sakarya Sebze ve Meyve Hali'nde yasağa bir kaç gün kala ürünlere ortalama 1-2 lira zam geldi. Talep fazla olunca kapanma öncesi ürünlerin fiyatına yeniden ayar veren satıcılar, meyve ve sebzeyi tezgaha yüksek fiyatla verdi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, yapılan zamma tepki gösterdi. Tezgahlarının başında kapalı kalacakları sürede geçimlerini sağlayacak parayı kazanmaya çalışan esnaf ise marketler gibi kendilerinin de açık olması gerektiğini savundu. Kısıtlama öncesi pazarda domates, limon, Karnabahar, patlıcan, biber, salatalık 5 ile 7 TL arasında marul, soğan, patates ise 2 ile 3 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Marketler gibi pazarlar da açık olmalıydı

Kısıtlama süresinde marketler gibi pazarların da açık olması gerektiğini belirten esnaf Ferhat Dağakabar, "Pazarda şuanda durumlar iyi. Meyveler taze ve yaz meyvelerimizin hepsi çıktı. Fiyatları orta derecede eriğin bir paketi 10 lira, çilek 15 lira, elma 3 buçuk, 4 lira arası, kavun 10 ile 15 lira arası. Bugün beklediğimiz satışları yapamadık. Vatandaşlar, benim düşünceme göre, önceliği peynir, zeytin gibi kahvaltılıklara yöneldi. Yarında inşallah bizim bölüme yönelme gösterirler. Kısıtlamada marketler açık keşke pazarlarda açık olsa insanlar gelip buradan alış veriş yapabilse. Yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Gördüğüm kadarıyla fiyatlar biraz pahalı geldi

Pazar fiyatlarının kısıtlama öncesi ciddi oranda arttığını ifade eden vatandaş Saadettin Battal, "Yeni girdim pazara ve gördüğüm kadarıyla fiyatlar biraz pahalı geldi. Kısıtlamada ne olacak bilmiyorum. İnşallah bu günlerimizi atlatırız eski günlerimize geri döneriz" diye konuştu.

Fiyatlar almış başını gidiyor

Son alışveriş için pazara gelen Derya Aksu ise fiyatlar yüksek olduğu için az ürün alabildiğini kaydederek, "Fiyatlar almış başını gidiyor. Çok pahalı ve mecburuz çoluğumuz çocuğumuz var. Meyve sebze bölümüne daha girmedik ki zaten yanından geçilmiyor. Şuada bir tava ve limon aldım eve gidiyorum" şeklinde konuştu.