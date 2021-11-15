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Pazar tezgahında defalarca bıçaklanan adamın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Pazar tezgahında defalarca bıçaklanan adamın görüntüleri ortaya çıktı

15.11.2021 08:19

İstanbul Beyoğlu'nda pazar tezgahının başına gelen bir şahıs, önceden husumeti bulunan pazarcıyı defalarca bıçakladı. Yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu'ndaki bir pazarda meydana gelen olay korkuya neden oldu. Bir kişi, husumetli olduğu pazar esnafını defalarca bıçakladıktan sonra yerde tekmeledi. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

ÖNCE TARTIŞMA YAŞADILAR

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde meydana gelen olayda pazarcı Selahattin Yeşilçeçen, tezgahını kurarak müşteri beklemeye başladı. Bir süre sonra tezgaha gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple Yeşilçeçen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tezgahtaki bıçağı alan şahıs, pazarcı Yeşilçeçen'e saldırmaya başladı.

BIÇAĞI DEFALARCA SAPLADI

Şahsın bıçakla saldırması üzerine pazarcı, arkadaşlarının yanına doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada diğer pazarcılar araya girerek, saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan şahıs elindeki bıçakla Yeşilçeçen'i defalarca bıçakladı. Bu sırada pazarcıların bıçağı alması üzerine şahıs, bu kez de tekme ve yumruklarla saldırarak darp etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşanan olayın ardından şahıs ve yanındaki kişi kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından pazarcı esnafı yaralı Selahattin Yeşilçeçen'i Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine götürdü. Ayakta tedavisi yapılan Yeşilçeçen'in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Beyoğlu'nda pazar tezgahına gelen şahısların pazarcıyı önce bıçaklayıp daha sonra darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların tartıştığı daha sonra bıçağı defalarca pazarcıya vurduğu daha sonra darp ettiği görülüyor.

Pazar tezgahında defalarca bıçaklanan adamın görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pazar tezgahında defalarca bıçaklanan adamın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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