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Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına - Son Dakika

Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına

22.08.2021 10:32
Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına, System.String[]

Gençlik yıllarında bir yandan pazarcılık yapan bir yandan eğitimine devam eden Prof. Dr. Sait Gönen, bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı olarak çok sayıda doktor yetiştiriyor.

Gençlik yıllarında bir yandan pazarcılık yapan bir yandan eğitimine devam eden Prof. Dr. Sait Gönen, bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı olarak çok sayıda doktor yetiştiriyor. O yılları anlatan Gönen, "Liseye kadar hastaneyi bile hiç görmemiş bir insanım. Tıbbiyeyi kazandığım sonucu geldiğinde Konya'da pazarda karpuz satıyordum. Satmaya devam ettim ama mutluluktan daha hesaplı vermiş olabilirim. Geriye dönüp baktığımda iyiki hekim olmuşum diyorum" dedi.

Konya'da doğup büyüyen 61 yaşındaki Prof. Dr. Sait Gönen, çocukluk ve gençlik yıllarında Konya'da pazarcılık yaparken bugün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı olarak birçok doktor yetiştiriyor. Ailesiyle yaşadığı Konya'da bir yandan pazarcılık yapan bir yandan eğitimine devam eden Sait Gönen, okulda da büyük başarı sağladı. Yüksek notlarıyla dikkat çeken Gönen, küçük yaşlardan itibaren doktorluk hayali kurmaya başladı.

Sonucu pazarda karpuz satarken öğrendi

Başarılı geçen eğitim hayatının ardından üniversite sınav sonucunu beklemeye koyulan Gönen, sonucu pazarda karpuz satarken öğrendi. Büyük sevinç yaşadığını belirten Gönen, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı, eğitimini ise Cerrahpaşa'da alarak 1985 yılında mezun oldu. 135'i aşkın ulusal ve uluslararası yayını bulunan Prof. Dr. Gönen, o yılların ardından eğitim aldığı okulda dekan olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla önemli ödüllere layık görülen, bugün çok sayıda öğrencinin yetişmesini sağlayan Gönen, azim dolu hikayesiyle de herkese örnek oluyor.

"Tıbbiyeyi kazandığım sonucu geldiğinde pazarda karpuz satıyordum"

Hem pazarda çalışıp hem sınavlara hazırlanmasına ilişkin konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "İlkokul, ortaokul, lise yıllarını Konya'da okudum. Lise dönemlerinde de memur çocuğu olduğumuz için pazar yerlerinde kamyonlardan karpuz boşaltma gibi çalışıyorduk. Sonra bana üniversite sınavı, tıbbiyeyi kazandığım sonucu geldiğinde pazarda karpuz satıyordum. O da benim için önemli bir anı. Tıbbiyeye isteyerek, ailemin de yönlendirmesiyle girdim. Geriye dönüp baktığımda iyiki hekim olmuşum diyorum. Hekimlik gerçekten son derece kutsal bir meslek. Hekimlik bir yaşam tarzı, meslekten öte 24 saatinizi alacak bir yaşam tarzı. Biz de burada bu sıralarda okuduk, 1985 yılında mezun oldum. Yine eğitimimizi gördüğümüz okulda şu anda yöneticilik yapıyoruz bu da bizim için gerçekten mutluluk ve onur verici. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bizlerin hocalarının bize bıraktığı bir miras, bu mirası biz de birkaç basamak her yönden yukarı taşıyabilirsek baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş deriz. Bu da bizim için doyumsuz bir mutluluk olur. Burada yöneticilik yapıyorum ama haftanın iki günü poliklinikte hasta muayene ediyorum. Hekimlik bizim artık yaşam iksirimiz diye düşünüyorum" dedi.

"Yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmak yeterli"

Öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Sait Gönen, "En iyisini yapmak değil, yapabileceğinin en iyisini yapmak. Yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmak yeterli. Hekimlik yaparken de öğrencilik de de bunu yaparsak hem mutlu ve huzurlu hem de başarılı olurlar. Bir de kısa mesafe koşucusu değil kafalarındaki hedefe o hedeften zaman zaman uzaklaşmış da olabilirler ama hedefi kaybetmeden o hedefe ulaşırlar diye düşünüyorum. Belki zaman biraz alır ama sonunda arzu ettikleri hedefe ulaşırlar" dedi.

"Liseye kadar hiç hastaneyi bile görmemiş bir insanım"

Öğrencilik yıllarından bahseden Gönen, "İlkokul sıralarında rahmetli annem, aile çevresi doktor olacak gibi söylemleri vardı. Biraz da çalışkan bir öğrenciydik onun etkisi olacak. Liseye kadar hiç hastaneyi bile görmemiş bir insanım. Hekimlik mesleğin dışında bir yaşam tarzı. Karşınızdaki komşuda bir rahatsızlık çıkar ilk sizin kapınız çalarlar, akrabalarınızdan biri rahatsızlanır ilk sizi telefonla ararlar onun için bu mesleğin ötesinde bir yaşam tarzı. Onu bilmeliler tıbbiyeyi seçmek isteyenler. Konya'da bir pazar var, ben de o gün bir kamyon karpuz almış boşaltıp karpuz satıyordum, satmaya devam ettim çünkü satıp karpuzun parasını ödeyeceğim ya da üç beş kuruş para kazanacağım. Satmaya devam ettim ama mutluluktan da biraz daha hesaplı falan vermiş olabilirim" ifadelerini kullandı.

Birçok akademik başarısının yanı sıra Prof. Dr. Gönen, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 1999 yılında yaptığı uluslararası yayınlarla Türkiye bilimine yaptığı katkı nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi ödülünü kazandı. Gönen, Türkiye Diyabet Vakfı tarafından 2014 yılı "Diabetes Mellitus En İyi Bilimsel Yayın Ödülü" programı çerçevesinde "Effects Of Single Nucleotide Polymorphisms In KATP Channel Genes On Type 2 Diabetes In Turkish Population" başlıklı yayın ile birincilik ödülünü de kazandı.

Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Sait Gönen, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına - Son Dakika


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