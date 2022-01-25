PAZAR TEZGAHININ YANINA SOBA KURDULAR - Son Dakika

Burdur'da, soğuk havadan korunmak için pazar esnafı tezgahın yanına kurdukları sobayla ısınıp, ürünlerini korumaya çalıştı.

Burdur'da salı günleri kurulan pazar yerinde tezgah açan esnaf, soğuktan korunmak soba kurdu. Tezgahının yanındaki sobayı yakan esnaf, sebze ve meyvelerin donmasını önlemeye çalıştı. Esnaf sobanın sıcaklığıyla soğuk havada ısındı. Esnaf İsmet Altınışık (46), Hava çok soğuk. Mallarımızın donmaması için tezgahımıza soba kurduk dedi. Yaklaşık 20 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen Altınışık, geçmişte bu kadar soğuk hava yaşanmadığını anlattı.

Muhammet Baş (35) ise zor şartlarda satış yapmaya çalışırken kurdukları sobayla ısınıp, ürünleri koruduklarını söyledi. Ali Yüce (38) de Güne kar yağışıyla başladık güne. Hem müşterimizin ısınması hem de ürünlerimizin donmamaması için soba kurduk. Son bir kaç yıldır böyle soğuk görmedim diye konuştu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de alışverişe gelen vatandaşlar ve satıcılara çorba ikram etti.