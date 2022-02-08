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Pazar tezgahlarında fiyatlar artık gram üzerinden belirleniyor - Son Dakika

Pazar tezgahlarında fiyatlar artık gram üzerinden belirleniyor

08.02.2022 10:16
Pazar tezgahlarında fiyatlar artık gram üzerinden belirleniyor

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle fiyatlarında artış gösteren meyve ve sebze ürünlerinin pazarlarındaki fiyat etiketleri gram üzerinden yazılmaya başlandı.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle fiyatlarında artış gösteren meyve ve sebze ürünlerinin pazarlarındaki fiyat etiketleri gram üzerinden yazılmaya başlandı.

Etkili olan aşırı soğuk hava, pazar tezgahlarını vurdu. Birçok mevsim ürünü yüksek fiyatlarla satılıyor. Hal böyle olunca ne alan ne de satan memnun oluyor. Biberlerin kilogram fiyatı 20 ile 25 lira arasında değişiyor. Salatalıklar ise 30 liradan alıcısını bekliyor. Patlıcan 30 lira civarlarından satılırken, kabağın kilogram fiyatı 20 lirayı buldu. Pazar tezgahlarında da artık fiyat etiketleri kilogram üzerinden hazırlanmıyor. Birçok sebze 250-400 veya 500 gram fiyatıyla etiketleniyor. Pazarcılar ise Nisan ayından sonra fiyatların düşeceğini tahmin ediyor.

"BİRÇOK ÜRÜN ARTIK KİLOGRAMLA DEĞİL GRAMLA SATILIYOR"

Eskişehir'de 25 yıldır pazarcılık yapan Ramazan Altın, hayatı boyunca ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirtti. Fiyatların hem bahçede hem de halde yüksek olduğunu belirten Altın, havaların ısınmasıyla rahatlayacaklarını belirtiyor. Ürünlerin artık çok nadir kilogramla satıldığını söyleyen Ramazan Altın, şu ifadeleri kullandı:

"Pazarda durumlar vahim. Fiyatlar yükseldi. Vatandaş bazı ürünleri taneyle alıyor. Birçok ürün artık kilogram değil gramla satılıyor. 250 gram ve 500 gram alan çok insan var. Biberin kilogramı 20 ile 25 lira arasında değişiyor, salatalığın kilogramı 30 lira oldu. Birçok ürünün fiyatını 500 gram üzerinden belirliyoruz. Orta boyutlardaki salatalığın 1 tanesi 6-7 lira civarına geliyor. Dondan dolayı haldeki fiyatlar çok yükseldi bu da tezgahlara yansıdı. Halden salatalık 25 liraya çıkıyor. Üretilen ürünün 4'te 1'i satılabilir vaziyette oluyor. Havalar ısındığı zaman düzelmeye başlar. Nisan ayından sonra fiyatlarda düşüş başlar."

(Ali Furkan Çetiner/ İHA)

Pazar tezgahlarında fiyatlar artık gram üzerinden belirleniyor
Pazar tezgahlarında fiyatlar artık gram üzerinden belirleniyor
Pazar tezgahlarında fiyatlar artık gram üzerinden belirleniyor
Pazar tezgahlarında fiyatlar artık gram üzerinden belirleniyor
Pazar tezgahlarında fiyatlar artık gram üzerinden belirleniyor

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Eskişehir, Nisan, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazar tezgahlarında fiyatlar artık gram üzerinden belirleniyor - Son Dakika


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