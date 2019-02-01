Pazar ve Marketlerde Fiyat Denetimi

Elazığ'da pazar ile marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Elazığ'da pazar ile marketlerde fiyat denetimi yapıldı.



Ticaret İl Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte kurulan pazar ve çeşitli marketlerde alış, satış fiyatlarının denetimini gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı denetimlerde ürünlerin etiketleri kontrol edilirken, geçmişe yönelik olarak fiyat dalgalanması olup olmadığı da incelendi. Ürün etiketlerinin üzerinde, yerli üretim logosu, birim fiyatı, üretim yeri, tarihi ve geçerlilik süresinin yazıp yazmadığının kontrol edildiği denetimlerde, etiket açıklaması eksik olan marketler uyarıldı.



Ekipler ayrıca ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını da karşılaştırdığı bildirildi. - ELAZIĞ

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