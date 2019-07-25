Son Dakika Haberleri: Pazar ve marketlerde kadınları taciz iddiasıyla tutuklandı
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Pazar ve marketlerde kadınları taciz iddiasıyla tutuklandı

47 dakika önce

BARTIN'da pazar ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A .(61), gözaltına alınıp, tutuklandı.

Pazar ve marketlerde kadınları taciz iddiasıyla tutuklandı, System.String[]
BARTIN'da pazar ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A .(61), gözaltına alınıp, tutuklandı.
Bartın merkezde taşayan R.A. hakkında pazar ve marketler ile caddelerde kadınları taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, R.A.'yı Bartın Kemerköprü Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde yakaladı. Gözaltına alınan R.A.'nın gittiği marketlere ait  kamera görüntüleri de incelemeye alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
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