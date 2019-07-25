Pazar ve marketlerde kadınları taciz iddiasıyla tutuklandı
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BARTIN'da pazar ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A .(61), gözaltına alınıp, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
BARTIN'da pazar ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A .(61), gözaltına alınıp, tutuklandı. Bartın
merkezde taşayan R.A. hakkında pazar ve marketler ile caddelerde kadınları taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, R.A.'yı Bartın Kemerköprü Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde yakaladı. Gözaltına alınan R.A.'nın gittiği marketlere ait kamera görüntüleri de incelemeye alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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