Pazar ve marketlere vatandaşlar maskeyle geldi - Son Dakika

Kayseri, Kırıkkale ve Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar pazar yeri ve marketlere maske takarak giriyor.

Koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirler, Kayseri'deki pazar yerleri ve marketlerde uygulanmaya başlandı.

Vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılan semt pazarlarında "seçmece" alışverişe izin verilmiyor. Maske takmadan pazara gelen vatandaşlar ise görevliler tarafından uyarılıyor.

Pazarda ayrıca sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik denetim de gerçekleştirildi.

Marketlerde de görevliler maskesiz alışveriş yapılmasına müsaade etmiyor.

Tramvay duraklarında maskesiz bekleyen bazı kişiler de uyarılarak maske almaları sağlandı.

Kentte toplu taşıma, market ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna büyük oranda uyulduğu görüldü.

Öte yandan bugüne kadar duraklarda 30 bin maske dağıtan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bundan sonra her gün 7 bin maske dağıtımı gerçekleştirecek.