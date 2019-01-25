Pazar Yankesicilerini Cüzdan Ele Verdi
3 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarda yankesicilik yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde pazarda yankesicilik yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Yankesicileri, yere düşürülen 75 yaşındaki kadının cüzdanı ele verdi.
Süleymanpaşa ilçesinde semt pazarında meydana gelen yankesicilik ihbarları üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Pazarda tavır ve hareketlerinden şüphelenilen Ş.K. isimli kadın ve E.Ç. isimli erkek şahıs polis ekiplerince bir süre takibe alındı. Şahıslar bir süre takip edildikten sonra polis tarafından durdurulup kontrol edildi. Polislerin kontrolü sırasında Ş.K. isimli kadın, panço diye tabir edilen şalın arka kısmından yere siyah renkli cüzdan attı.
Şahısları cüzdan ele verdi
Yapılan incelemede cüzdanın 75 yaşındaki N.H. isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, cüzdanı ve içindeki 400 TL'yi telefonla ulaştıkları sahibine teslim etti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen E.Ç. ve Ş.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:52 Kaynak: İHA
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