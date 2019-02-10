Pazar Yeri Denetimleri Sürüyor
1 saat önce
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız devam ediyor.
Tepebaşı
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi için Eskişehir
Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası yetkilileri ile birlikte yapılan denetimlerde, pazar esnafının kimlik kartları, tezgah tanıtım levhaları, fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, eksik gramaj ve bozuk terazi olup olmadığı gibi hususlar kontrol ediliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, pazar yerlerinin düzenli kurulması, ara geçiş yollarının açık tutulması ve vatandaşların ilk elden, sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız biçimde devam edeceği bildirildi.
Ayrıca vatandaşların şikayet, istek ve önerileri için 444 44 26 ve 320 14 14 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabileceğini belirtti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:33 Kaynak: İHA
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