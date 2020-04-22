Pazar yeri girişine dezenfektan tüneli kuruldu - Son Dakika

Pazar yeri girişine dezenfektan tüneli kuruldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halk pazarı girişine dezenfektan tüneli kuruldu. Pazara gelenlerin ateşi ölçülürken, maskesiz gelenler ise içeriye alınmadı.

Çorlu'da, bugün kurulan ve ilçenin en büyük sebze ile meyve pazarı olan Perşembe Pazarı'nda koronavirüs salgını nedeniyle önlemler artırıldı. Pazara girişine dezenfektan tüneli kuruldu. Giriş ve çıkışlar ayrı noktalardan sağlanırken, pazara gelenlerin ateşleri ölçülüyor. Esnaf, maske ve eldiven takarak önlem alırken, pazar maskesiz gelenler içeriye girmesine izin verilmiyor.

Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığını belirterek, "Koronavirüs tedbirlerimizi aldık. Pazara bir giriş, birde çıkış kapısı yapıldı. Girişe dezenfektan tüneli konuldu. Bugün 5 ayrı ilçede pazar var ve tüm pazarlarda tedbirler alınmış durumda. Pazarlarda sosyal mesafe ile giren herkesin ateş ölçümü yapılıyor. Pazarda şu Burada alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Mallarımızı seçtirmiyoruz" dedi.