Pazar Yeri Projemiz Hazır"

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, semt pazarıyla ilgili projelerinin hazır olduğunu bildirdi.

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, semt pazarıyla ilgili projelerinin hazır olduğunu bildirdi.



Uymaz, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye modern bir pazar yeri kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.



Zaman içinde eskiyen pazarla ilgili projelerinin hazır olduğunu vurgulayan Uymaz, "Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışveriş yapabileceği, esnafımızın rahat edeceği bir pazar yeri yapacağız. Pazarın altında 220 araçlık bir otopark mevcut olacak. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı olsun. Halkımızın daha iyi koşullarda yaşaması için projelerimizi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Belediye Başkan Adayı Taksi Şoförü Oldu Projelerini Anlattı

Son Başvuru Tarihi 4 Nisan! Türk Hava Yolları Binlerce Kişiyi İşe Alacak

Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın

Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya Tepki: Ülkücü Hareket Üzerinden Ahkam Kesemez