Son Dakika Haberleri: Pazar Yeri Projemiz Hazır"

Pazar Yeri Projemiz Hazır"

53 dakika önce

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, semt pazarıyla ilgili projelerinin hazır olduğunu bildirdi.

Pazar Yeri Projemiz Hazır
AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, semt pazarıyla ilgili projelerinin hazır olduğunu bildirdi.

Uymaz, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye modern bir pazar yeri kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Zaman içinde eskiyen pazarla ilgili projelerinin hazır olduğunu vurgulayan Uymaz, "Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışveriş yapabileceği, esnafımızın rahat edeceği bir pazar yeri yapacağız. Pazarın altında 220 araçlık bir otopark mevcut olacak. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı olsun. Halkımızın daha iyi koşullarda yaşaması için projelerimizi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Koray Uymaz, belediye başkan adayı, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkan Adayı Taksi Şoförü Oldu Projelerini Anlattı Son Başvuru Tarihi 4 Nisan! Türk Hava Yolları Binlerce Kişiyi İşe Alacak

Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya Tepki: Ülkücü Hareket Üzerinden Ahkam Kesemez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:25:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazar Yeri Projemiz Hazır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]