Pazar yerinde 'Antalya' etkisi - Son Dakika
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Pazar yerinde 'Antalya' etkisi

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kurulan pazar yerindeki sebze ve meyve fiyatlarını Antalya'da yaşanan sel baskınları olumsuz etkiledi.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kurulan pazar yerindeki sebze ve meyve fiyatlarını Antalya'da yaşanan sel baskınları olumsuz etkiledi.


Çarşamba günleri kurulan kapalı pazar yeri esnafı, geçen günlerde Antalya'da yaşanan sel ve su baskınları sonucu üretim alanlarında yaşanan zararlar sonrası fiyatların artığını belirtti.


Çarşamba Ovası'nda üretilen sebze-meyvelerin yanı sıra Antalya bölgesinden de çokça ürünün Çarşamba ilçesindeki pazar yerlerinde satıldığını ifade eden esnaf, Antalya'da yaşanan sel felaketinin satışlarındaki fiyatların artışına neden olduğunu, ilçede yetiştirilen mahsullerin dışında Akdeniz Bölgesi'nden gelen kışlık ürünlere rağbetin azaldığını ifade etti. Pazar esnafı ayrıca bu sene fiyatların geçen yıla göre daha uygun olduğunu, vatandaşın kışlık sebzelerden marulu çokça aldığı bilgisini verdi.


Pazar yerine haftalık alışverişini yapmak amacıyla gelen vatandaşlar çoğu ürünlerde fiyatları cazip bulduklarını belirtirken, ilerleyen günlerde fiyatların daha da gerilemesini beklediklerini aktardı.


Yoğunluğun yaşandığı pazar yerinde bazı sebze-meyvenin fiyatları şu şekilde: Marul 1,5 TL, pırasa 1,5 TL, domates 2 TL, yeşil soğan 2 TL, patates 1,5 TL, portakal 2,5 TL ve elma 2,5 TL. - SAMSUN

Çarşamba, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
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