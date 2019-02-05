Son Dakika Haberleri: Pazar Yerinde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Pazar Yerinde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

52 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak, iki kişi ise darp edilerek yaralandı.

Pazar Yerinde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak, iki kişi ise darp edilerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi, Hal İçi'ndeki pazar yerinde, iki grup arasında iddiaya göre aralarında bir süre önce yaşanan küfürleşme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Murat D. bıçaklanarak, Aykut G. ve Turgay G. ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan atardamarına isabet eden bıçak yarası sebebiyle kan kaybı yaşayan Murat D. hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayla ilgili olarak her iki taraftan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekip inceleme yaparken, şüphelilerden birinin aracında ele geçirdiği silah ile kavgada kullanılan bıçağa el koydu.

Öte yandan kavganın iki grup arasında daha önceden yaşanan küfürleşme meselesinden çıktığı, pazar yerinde karşılaşan tarafların bu sebeple yeniden tartışmaya başlayınca kavganın büyüdüğü ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:14 Kaynak: İHA

Beyşehir, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Valilikten 31 Mart Seçimlerinde Suriyeliler İçin Sokağa Çıkma Yasağı Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı 14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 02:06:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazar Yerinde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]