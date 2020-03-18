Pazar yerinde korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazar yerinde korona virüs önlemi - Son Dakika

Pazar yerinde korona virüs önlemi

7 saat önce

Tokat'ta, Çarşamba pazarı esnafına korona virüse önlem amaçlı olarak maske ve eldiven dağıtılırken, meyve ve sebzelere eldivensiz dokunulmaması uyarısında bulunuldu.

Pazar yerinde korona virüs önlemi, System.String[]

Tokat'ta, Çarşamba pazarı esnafına korona virüse önlem amaçlı olarak maske ve eldiven dağıtılırken, meyve ve sebzelere eldivensiz dokunulmaması uyarısında bulunuldu.


Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesi ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı "Korona virüs tedbirleri" genelgesinin yanı sıra vatandaşlarda önlemlerini artırdı. Tokat'ta kurulan çarşamba pazarında 300 esnafa maske ve eldiven dağıtıldı. Ayrıca Pazar yerine alışverişe gelen vatandaşlara da talep doğrultusunda maske ve eldiven verildi. Pazar yerinde meyve ve sebzelere eldivensiz dokunulmaması uyarısında bulunan afişler asıldı. Maske ve eldivenlerini takarak müşterilerine hizmet veren esnaf hijyenik olarak çalışmak için kurallara uyduklarını kaydetti.


Pazarcıler Dernek Başkanı Kadir Bozdemir, devletin aldığı önlemlere katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Halkımızın ve pazarcımızın sağlığını korumak için eldiven ve maske dağıtımı yaptık. İnsanlar tedirgin olmasın istiyoruz ama sağlığına önem veriyoruz. Devletimize bir nebze de olsun bizim de faydamız olsun. Ayrıca vatandaş sebze, meyve bulamayız diye tedirgin olmasın stoklarımızda sıkıntımız yok" dedi. - TOKAT

Çarşamba, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:32 Kaynak: İHA

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