Son dakika haberleri... Karpuza indirim yaptıramayınca pazarda dehşet saçtı...Pompalı tüfekli saldırı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Karpuza indirim yaptıramayınca pazarda dehşet saçtı...Pompalı tüfekli saldırı kamerada

08.04.2022 18:33
Son dakika haberleri... Karpuza indirim yaptıramayınca pazarda dehşet saçtı...Pompalı tüfekli saldırı kamerada

Gelen son dakika haberine göre Karpuza indirim yaptıramayınca pazarda dehşet saçtı.

Karpuza indirim yaptıramayınca pazarda dehşet saçtı...Pompalı tüfekli saldırı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da semt pazarında çıkan kavga esnasında pazar yerine dalan bir saldırgan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Cemaliye Mahallesi Perşembe pazarında akşam saatlerinde iddiaya göre, alışverişe gelen bir şahıs, satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu. Karpuza istediği indirim yapılmayınca şahıs küfür ederek pazardan ayrıldı. Birkaç dakika sonra olay kızışınca bu kez kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen öfkeli bir şahıs, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganlara karşı öfkesini bir süre üzerinden atamayan pazarcılar, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan olay anı ise, saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Son dakika haberleri... Karpuza indirim yaptıramayınca pazarda dehşet saçtı...Pompalı tüfekli saldırı kamerada
Son dakika haberleri... Karpuza indirim yaptıramayınca pazarda dehşet saçtı...Pompalı tüfekli saldırı kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Karpuza indirim yaptıramayınca pazarda dehşet saçtı...Pompalı tüfekli saldırı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Karpuza indirim yaptıramayınca pazarda dehşet saçtı...Pompalı tüfekli saldırı kamerada - Son Dakika
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