Pazar yerinde sosyal mesafe tedbiri - Son Dakika

Türkiye genelinde hızla yayılan koronovirüse karşı ilk tedbirleri uygulayan belediyelerin başında gelen İznik Belediyesi, sosyal mesafe için pazar yerinde tezgahlara şerit çekti.



İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, pazarcı esnafına moral ziyaretinde bulundu. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, esnaf ile müşteri arasında sosyal mesafe kuralına uymaları için şerit çektiler. Ayrıca pazar yerinin iki noktasında maske ve eldiven dağıtımı, dezenfekte ve ateş ölçümü yapıldı.



Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik Belediyesi olarak ilçemizde koranavirüs sebebiyle bugüne kadar bütün tedbirleri alıp uyguladık. Ana caddeleri ve sokakları dezenfekte ettik ve etmeye devam ediyoruz. Pazarcı esnafımızın her zaman yanındayız. Onlar da kurallara riayet ederek bizlere destek veriyorlar. Sosyal mesafe kuralı gereğince ekiplerimiz şerit çekerek pazarcı esnafımıza yardımcı oluyor. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz devletimiz tarafından koyulan kurullara eksiksiz olarak riayet etmeleridir. Hep birlikte başaracağız" dedi. - BURSA