Kahramanmaraş'ta pazar yerinde tezgah açma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi pazarında tezgah açma meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birçok ekip bölgeye sevk edildi. Polisin çalışmaları sonucu kavgaya karışan 6 kişi 3 tüfekle birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan D.Y. (41), M.Ç. (41), M.Ç. (38), C.Y. (40), Z.K. (58) ve Ş.E. (47) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Pazar yerinde tezgah açma kavgası: 3 yaralı, 6 tutuklama - Son Dakika