Pazar yerinde tezgah açma kavgası: 3 yaralı, 6 tutuklama - Son Dakika
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Pazar yerinde tezgah açma kavgası: 3 yaralı, 6 tutuklama

17.07.2022 12:01
Pazar yerinde tezgah açma kavgası: 3 yaralı, 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta pazar yerinde tezgah açma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta pazar yerinde tezgah açma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi pazarında tezgah açma meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birçok ekip bölgeye sevk edildi. Polisin çalışmaları sonucu kavgaya karışan 6 kişi 3 tüfekle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan D.Y. (41), M.Ç. (41), M.Ç. (38), C.Y. (40), Z.K. (58) ve Ş.E. (47) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazar yerinde tezgah açma kavgası: 3 yaralı, 6 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazar yerinde tezgah açma kavgası: 3 yaralı, 6 tutuklama - Son Dakika
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