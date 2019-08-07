Pazar yerinde yangın

Zonguldak
'ın Kozlu
ilçesinde kapalı pazar yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Ertan Şahin
Bulvarında bulunan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bazı tezgahlara sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi ile Zonguldak Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Öte yandan tedbir amaçlı ilçenin elektrikleri kısa süreliğine kesildi. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi
ile Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş
da olay yerinde incelemelerde bulundu.
Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebini araştırdıklarını belirterek, "Bizi mutlu eden insanlara bir şey olmaması. Bu gibi olaylarda önce cana bir şey olmasın. Gerisi bir şekilde hallolur, onda sıkıntı olmaz." diye konuştu.