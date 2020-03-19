Pazar yerine dezenfektanlar yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazar yerine dezenfektanlar yerleştirildi - Son Dakika

Pazar yerine dezenfektanlar yerleştirildi

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi dünyayı saran korona virüsüne (Covid-19) karşı Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirleri tek tek uygularken, şehrin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Pazar yerine dezenfektanlar yerleştirildi, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi dünyayı saran korona virüsüne (Covid-19) karşı Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirleri tek tek uygularken, şehrin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Ruşen Güneş Sokak'ta kurulan perşembe pazarı öncesi de tüm pazar yerinde dezenfekte çalışması yapan ekipler pazar alanı ve çevresini dezenfekte etti. Pazarın giriş ve çıkışında kurulan tartı kontrol noktalarına da dezenfektan yerleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşlara broşür dağıtarak korona virüsüne karşı bilgilendirme yaptı. Öte yandan, korona virüsüne karşı pazar esnafının da önlem aldığı gözlenirken, satışlarda özellikle eldiven ve maske kullanılması hassasiyeti takdir topladı.


Alınan önlemlerle alışveriş daha steril hale geldi


Perşembe pazarında vatandaşların büyük bir bölümünün de maske ve eldiven kullandığı dikkatleri çekerken, hem Süleymanpaşa Belediyesi hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından pazar yerinde alınan önlemler ile alışverişler daha steril hale getirildi. - TEKİRDAĞ

Sağlık Bakanlığı, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:31 Kaynak: İHA

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