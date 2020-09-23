Pazar yerine şehir dışından gelecek esnafa HES kodu şartı - Son Dakika

Pazar yerine şehir dışından gelecek esnafa HES kodu şartı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarına şehir dışından gelecek esnaftan HES kodu istenmesi kararlaştırıldı.

Pazar yerine şehir dışından gelecek esnafa HES kodu şartı, System.String[]

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarına şehir dışından gelecek esnaftan HES kodu istenmesi kararlaştırıldı.

Uzunköprü Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarına şehir dışından gelecek esnafın HES kodu almasına karar verdi. Keşan Tuhafiye ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman, konuyla ilgili üyelere bilgi verildiğini belirterek, "Geçen hafta tedbirler kapsamında Uzunköprü pazarı açılmamıştı. Yarın, Uzunköprü pazarı kurulacak olup, yeri bulunan pazarcı esnaflarımız tek bir şart ile yerlerini açabileceklerdir. Her giden pazarcı esnafımız ve yanında kim gidiyorsa cep telefonlarından HES kodu mutlaka almaları gerekmektedir. Aksi takdirde pazar tezgahlarını açamayacaklardır" dedi.


Pazartesi, Uzunköprü, HES kodu, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pazar yerine şehir dışından gelecek esnafa HES kodu şartı - Son Dakika

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