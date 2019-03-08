Son Dakika Haberleri: Pazar Yerinin Çatısından Düşen Şahıs Öldü

Pazar Yerinin Çatısından Düşen Şahıs Öldü

55 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kapalı pazar yerinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Pazar Yerinin Çatısından Düşen Şahıs Öldü, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kapalı pazar yerinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sularında çocukların uçurdukları model uçağın pazar yerinin çatısına düşmesi üzerine uçağı almak için çatıya çıkan Nurettin Karataş (32), çatının kırılması sonucu aşağıya düştü. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

Karataş, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa
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