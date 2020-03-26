Pazar yerinin dezenfektesini TOMA yaptı - Son Dakika

Pazar yerinin dezenfektesini TOMA yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerlerinde yapılan dezenfekte çalışması TOMA tarafından gerçekleştirildi.

Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği Fethiye'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Grup Amirliği ekipleri, şehirler arası ve şehir içi yolcu taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirdiği uygulamada hem araçları denetledi hem de vatandaş ile sürücüleri salgından koruma yöntemleri ve alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirdi.

İlçe merkezindeki pazar yerlerinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarına ise, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı destek verdi. Daha önce asli görevinin dışında yangınlara müdahale edilirken de görüntülenen TOMA ile gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasını çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.