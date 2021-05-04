Pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacak - Son Dakika

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, semt pazarları 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında yaş meyve ve sebze satışı yapmak şartı ile açık olacak. Ayrıca pazar yerlerinde koronavirüs önlemleri alınarak, meslek örgütleri tarafından denetimler yapılacak.

Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan "tam kapanma" kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları Bakanlığımızın ilgi Genelgesiyle belirlenerek duyurulmuştur. İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesinde ; sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sayma usulü ile belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuruyemişçi, tatlıcı, fırın ve yeme içme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışındaki tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı düzenlenmiştir. Gelinen aşamada, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçimiz tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunmaktadır. Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00 - 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açık olabilmesi ve vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilmesine, Cumartesi günleri 10.00 - 17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilmesi (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine, pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirlerin alınması, bu amaçla mevcut Pazar yerlerinin genişletilmesi ve/veya ilave pazar alanlarının oluşturulmasına, pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların engellenmesine, pazar yerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılması, her bir pazaryerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, görevlendirilen personel tarafından pazaryerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmemesine, pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılmasına, ilgili mahalli idare birimlerince pazaryerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına, pazar yerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen "mesleki faaliyet belgesi" ile "ticari araç görevlendirme belgesini" ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına, pazar yerlerine yönelik her türlü tedbirin Kaymakamlar ile belediye başkanları ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlanması, uygulanması ve sahada bizzat takip edilmesine, başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" - KAYSERİ