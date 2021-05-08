Pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı - Son Dakika

Polis ve zabıta ekipleri, pazar çevresinde kurallara uyulması yönünde anonslar yaptı.

Kovid-19 tedbirlerine göre açılan pazar yerinde bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak kalabalık oluşturduğu görüldü.

Siirt Vali Vekili Resul Özdemir , beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay , Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız ve diğer yetkililerle Güres Caddesi'ndeki semt pazarında incelemede bulundu.

Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi