Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı - Son Dakika

Pazar yerinden görüntüler

Zabıta ve bekçilerin denetim yapması

Vatandaşların pazarda alışveriş yapması

- Kırşehir

Kırşehir'de de "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açılan pazar yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Kent merkezinde Kuşdilli ve Aşıkpaşa mahallelerindeki pazarlarda esnaflar yaş sebze, meyve ve fide satışları yapıyor. Pazar yerlerine aynı anda 300'den fazla kişi alınmıyor, polis ve zabıta ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.

Görevliler Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuyor.

Alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar da pazar yerlerinden kısa sürede ayrılıyor.