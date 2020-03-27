Pazar yerlerinde gıda dışında satışlara yasaklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazar yerlerinde gıda dışında satışlara yasaklama - Son Dakika

Pazar yerlerinde gıda dışında satışlara yasaklama

21 dakika önce

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında pazar yerlerinde gıda maddesi dışında satış yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Pazar yerlerinde gıda dışında satışlara yasaklama, System.String[]

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında pazar yerlerinde gıda maddesi dışında satış yapılmasına müsaade edilmeyecek. Pazar yerlerindeki tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı yasaklandı.


İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.


Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ettiği belirtilen ek genelgede, Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak. Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Pazar satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması sağlanacak. Bu husus pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek. Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak; bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacaktır. Belediyelerce pazar satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbir alınacak.


Pazar satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır.


Pazar yerleri satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konusunda destek olunacak denildi.


81 İl Valiliğine Korona virüs tedbirleri kapsamında gönderilen ek genelgeyle alınan tedbirler şu şekilde sıralandı; "Temel gıda ve temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve Kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak. İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar satış yerleri belirlenebilecek. Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecek. Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar ve satış yerlerinde her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar satış yerleri düzenlenecek. Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi gibi), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak. Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli kararlar alınarak tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifetiyle denetlenmesini istedi." - BALIKESİR

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:56 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yapıyor         
22:09
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak         
22:07
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti         
21:55
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı         
21:41
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta         
21:02
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı         
20:55
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür         
20:53
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var         
20:29
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak         
20:12
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek         
20:12
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak         
19:14
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması         
19:10
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken         
19:04
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi         
19:04
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem         
18:57
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı         
18:52
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı         
18:15
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım         
17:56
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı         
17:40
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:34
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 22:17:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazar yerlerinde gıda dışında satışlara yasaklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]