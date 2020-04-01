Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak - Son Dakika
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Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç­ gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş­ çıkışlar engellenecek.

Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç­ gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş­ çıkışlar engellenecek.

İçişleri Bakanlığınca, daha önce pazar yerlerinin düzenlenmesine yönelik genelgeye ek bir genelge daha valiliklere gönderildi.

Genelgede, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid­-19) salgınının Türkiye'de de yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve beldelerdeki mahalle ve semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasının istenildiği hatırlatıldı.

Başta geleneksel olarak haftanın belli günleri toplanan pazarlar (Çarşamba pazarı, Cuma pazarı) olmak üzere uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına alınması gereken tedbirlerin istenilen seviyede uygulanmadığının görüldüğü belirtildi.

Genelgedeki talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, ayrıca ilave olarak kurulacak günlerde pazar yerleri veya alanlarda (cadde/sokak/meydan vb.) birtakım önlemler alınmasının istenildiği ek genelgeye göre alınacak önlemler şöyle:

"Pazarın toplanacağı gün pazar yerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç ­gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş ­çıkışlar engellenecek. Pazar yerine giriş ve çıkışlar mümkünse aynı yerden yapılmayacak. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş ve çıkış için ayrı koridorlar oluşturulacak.

Pazar yerlerinde sergi, tezgah veya tahtalar, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilecek. Pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınacak. İçeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanacak. Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulacak, bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulacak ve koridorda bekleyenler arasında en az 2 metre mesafe bırakılacak. Pazarlarda akşam üstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için de vatandaşların akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları sağlanacak."

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:00 Kaynak: AA

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