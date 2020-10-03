Son dakika haberi... Haliliye Belediyesi semt pazarlarını denetledi - Son Dakika

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında semt pazarlarında denetimler yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde salgınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, semt pazarlarında salgından korunma çerçevesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrolleri yapıyor.

Pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçen ekipler, salgın tedbirleri ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerinin denetleyip esnafı kurallara uymaları konusunda uyardı.