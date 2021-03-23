Pazar yerlerinde korona denetimi sıklaştırıldı - Son Dakika

Pazar yerlerinde korona denetimi sıklaştırıldı

23.03.2021 15:56
Pazar yerlerinde korona denetimi sıklaştırıldı, System.String[]

Ssmsun'un Atakum ilçesinde pazar yerlerindeki denetimler sıklaştırılırken, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "AVM'ye nasıl giriliyorsa pazar yerine de öyle giriliyor" dedi.

Ssmsun'un Atakum ilçesinde pazar yerlerindeki denetimler sıklaştırılırken, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "AVM'ye nasıl giriliyorsa pazar yerine de öyle giriliyor" dedi.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin en yoğun pazar yerlerinden birisi olan Mimarsinan Mahallesi pazarında yoğun denetim gerçekleştirdi. Korona virüsü vakalarının Samsun'da artış göstermesiyle tedbirleri sıklaştıran ekipler, pazar yeri girişlerinde önce pazar esnafına sonra pazar ziyaretçilerine HES kodu sorguladı, ateş ölçümü gerçekleştirdi ve vatandaşlara maske ile dezenfektan oluşan hijyen kiti hediye etti.

Pazar alanı içerisinde de kontrolü elden bırakmayan zabıta ekipleri, pazar esnafına ve vatandaşlara sık sık sosyal mesafe ile maskelerin doğru kullanımı uyarıları yaptı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Başkan Yardımcısı Okan Saral, yoğun kontrolün uygulandığı pazar yerindeki denetimleri ziyaret ederek esnaf ile vatandaşlara tek tek uyarılarda bulundu. Başkan Deveci, "Korona virüslü hasta sayısı arttı. O nedenle biz pazar yerlerindeki denetimi daha da artırdık. Daha da fazla kontrol ediyoruz. Bir AVM'ye nasıl giriliyorsa, pazar yerine de öyle giriliyor. Bundan taviz vermiyoruz" diye konuştu. Vatandaşlar ise denetimlerin sıkı olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek Atakum Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

"Pazarcıların ve vatandaşların sağlığını koruyoruz"

Atakumluların kültüründe pazardan alışveriş yapma kültürü olduğunu söyleyen Başkan Cemil Deveci, "Atakumlular da pazarı seviyorlar, geliyorlar, geziyorlar, komşularını burada görüyorlar bu alışkanlıklarını biraz ertelemelerini istedik. Daha kontrollü girmelerini sağlıyoruz. Her gün anons yapıyoruz. Pazarcı sayısını yarı yarıya azalttık daha seyrek olması için. Giriş ve çıkış alanlarını sınırlandırdık. Girişlerde HES kodu kontrolü, ateş ölçümü yapıyoruz. Komşularımıza dezenfektan desteği sağlıyoruz. Pazarcıya ve komşularımıza maske desteği veriyoruz. Pazarcıların hem kendi sağlıklarını hem de alışverişe gelen vatandaşların sağlığını korumaya çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Pazar esnafının denetiminde Atakum Kaymakamlığı ve Pazarcılar Odası'yla da iş birliği yaptıklarını belirten Deveci, şunları söyledi:

"Bizim pazar yerlerimiz, hem bu disipline edilmiş yönüyle hem de sağlık açısından uygulanan denetimler yönüyle Atakumlu ve Samsunlu yurttaşlarımız tarafından Karadeniz'in en disiplinli, en uyumlu, sağlık kurallarını en iyi uygulayan pazar yerleri olarak konuşuluyor. Biz de hem zabıta ekiplerimizle hem de diğer görevlilerimizle bu disiplinden kopmamaya çalışıyoruz. Samsun'da son günlerde pandemi ile ilgili rakamlar yükseldi. Korona virüsü vaka sayıları arttı. O nedenle biz bu pazar yerindeki denetimi daha da artırdık. Daha da fazla kontrol ediyoruz. HES kodu denetiminden geçmeden hiç kimseyi pazar yerine almıyoruz. Pazarcılara da HES kodu denetimi yapıyoruz. Bu yönüyle sıkı bir denetim uyguluyoruz. Bir AVM'ye nasıl giriliyorsa, pazar yerine de öyle giriliyor. Bundan taviz vermiyoruz. Çünkü biz hemşerilerimizin sağlığını düşünüyoruz. ve bunu onlara da sürekli anlatıyoruz." - SAMSUN

Pazar yerlerinde korona denetimi sıklaştırıldı
Pazar yerlerinde korona denetimi sıklaştırıldı
Pazar yerlerinde korona denetimi sıklaştırıldı
Pazar yerlerinde korona denetimi sıklaştırıldı
Pazar yerlerinde korona denetimi sıklaştırıldı

Cemil Deveci, Koronavirüs, HES kodu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazar yerlerinde korona denetimi sıklaştırıldı - Son Dakika


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