Pazar yerlerinde koronavirüs önlemi - Son Dakika

Pazar yerlerinde koronavirüs önlemi
7 saat önce
Pazar yerlerinde koronavirüs önlemiBURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazaryerlerinde Zabıta ekipleri, pazara gelen vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüp, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.
Pazar yerlerinde koronavirüs önlemi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazaryerlerinde Zabıta ekipleri, pazara gelen vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüp, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.
Türkiye genelinde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. İnegöl ilçesinde de her Perşembe günü kurulan meyve-sebze pazarı girişinde vatandaşların vücut sıcaklıkları ölçülüyor. Sıra halinde pazaryeri içerisine alınan vatandaşlara sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunuyorlar. Pazaryerine ailesiyle gelen çocuklar Pazar alanına alınmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:43 Kaynak: DHA
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