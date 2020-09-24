Pazar yerlerinde kurallara uymayan 6 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen Korona virüs denetimlerinde il genelindeki pazar yerleri denetlendi, kurallara uymayan 6 kişiye toplam 5 bin 400 TL ceza kesildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde Korona virüs denetimleri sıkı bir şekilde devam ederken denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda iş yerleri ve vatandaşlar uyarıldı. Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde 18 pazar yeri ve 47 ganyan bayi kontrol edildi. Pazar yerlerinde 4 bin 26 kişi, ganyan bayilerinde ise 429 kişi olmak üzere toplam 4 bin 455 vatandaş ikaz edildi. Kontroller sırasında kurallara uymadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 5 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 22 Eylül 2020 tarihinde 10.00-15.00 saatleri arasında pazar yerleri ve ganyan bayilerinde yapılan denetimlerde alınan kararlara ve kurallara uymadıkları tespit edilen kişilere toplam 5 bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN