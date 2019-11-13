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Pazar yerlerinde mobil tuvalet hizmeti

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla semt pazarlarında mobil tuvalet uygulaması başlatıldı.

Pazar yerlerinde mobil tuvalet hizmeti, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla semt pazarlarında mobil tuvalet uygulaması başlatıldı.


İlçe merkezi ve yerleşim yerlerine uzak bölgelerde kurulan semt pazarlarında ücretsiz mobil tuvalet uygulaması vatandaşın hizmetine sunuldu. Mobil tuvalet aracının bu konudaki önemli sorunu çözdüğünü belirten vatandaşlar ve pazarcı esnafı Eyüpsultan Belediyesine teşekkür etti. Ayrıca mobil tuvalet hizmeti belediyenin yaptığı etkinliklerde de vatandaşın hizmetine sunuluyor.


Uygulama şimdilik 5 bölgede başladı


Yerleşim alanlarına uzak bölgelerde kurulan semt pazarlarında tuvalet bulunmaması nedeniyle pazarcı esnafı ve pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar sıkıntı yaşıyor ve çoğu zaman uzaktaki bir cami ve kahvehanenin tuvaletine ulaşmaya çalışıyorlardı. Vatandaşların bu sorunlarına duyarsız kalmayan Eyüpsultan Belediyesi, hijyenik olan, her türlü konfora sahip mobil tuvaletleri hizmete koydu.


Mobil tuvalet bulunan semt pazarlarının Çarşamba-Karadolap, Perşembe-Esentepe, Cuma-Çırçır-İmar Blokları, Cumartesi- Yeşilpınar, Pazar-Alibeyköy olduğu açıklandı. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
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