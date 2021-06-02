Pazar yerlerinin günlerine düzenleme - Son Dakika

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme ile birlikte daha önce günleri değişen pazar yerleriyle ilgili Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Manisa Valiliği hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları zamanında cuma günü açılan Alaybey ve Laleli pazaryerlerinin cumartesi, Karaköy Pazaryerinin ise pazartesi açılacağını duyurdu.

Kurul tarafından alınan karar şöyle: "Gelinen aşamada evvelce uygulanan kısıtlama dönemlerinde Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizde kurulan pazarlarla ilgili alınan kararlardan sarfınazar edilerek, Karaköy pazarının pazartesi, Alaybey ve Laleli pazarlarının cumartesi günleri kurulmasına, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde pazaryerleri için yazılmış kurallara eksiksiz uyulmak kaydıyla ve bunun için kaymakamlıklar tarafından gerekli tedbirler alınmak üzere izin verilmesine karar verilmiştir. Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır." - MANİSA